喬科維奇後來居上力克西西帕斯 法網奪冠

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎13日電） 世界網球天王喬科維奇今天後來居上，先丟兩盤後經歷五盤大戰力克希臘勁敵西西帕斯，贏得法國公開賽冠軍，成為52年來首位在四大滿貫賽都至少拿過2次冠軍的男單選手。

來自塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）在4強戰擊敗西班牙紅土天王納達爾（Rafael Nadal）後，在冠軍戰遭遇首度打進大滿貫賽決賽的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），一開始就遭遇苦戰，連失兩盤後急起直追，才以6比7（6比8)、2比6、6比3、6比2和6比4贏得艱苦勝利。

這場馬拉松大戰長達4小時10分鐘，首盤兩人就戰得難分難解，近一個半小時西西帕斯才搶得上風，他隨後趁勝追擊，輕鬆拿下第二盤。不過，經驗豐富的喬科維奇毫不放棄，發動反攻，連奪第三和第四盤。決勝第五盤雙方表現精彩，你來我往，但喬科維奇技高一籌，贏得最後勝利。

喬科維奇因此追上男子網壇傳奇愛默生（Roy Emerson）和拉佛（Rod Laver）的紀錄，成為史上第3位在四大滿貫賽都贏過1次以上男單冠軍的選手。

這樣的成就，就連瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和納達爾也還沒能夠達成。自從拉佛1969年第2度完成年度全滿貫（calendar Grand Slam）後，就再也沒見過男單選手在四大滿貫賽全部贏過至少2次冠軍，可見其難度。

此外，喬科維奇也拿下生涯第19座大滿貫賽金杯，距離瑞士名將費德瑞和納達爾的20冠紀錄僅差一座。

喬科維奇先前與西西帕斯的對戰紀錄享有5勝2負優勢，包括所有3次紅土對戰全都勝出，其中去年法網4強是以5盤大戰拿下，本屆法網前的羅馬大師賽（Rome Masters）也是喬科維奇勝出。

22歲的西西帕斯11日在4強戰以5盤擊敗德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）後，終結自己3度在大滿貫賽止步4強的紀錄。

西西帕斯今天若拿下法網冠軍，本可成為希臘史上首位贏得大滿貫賽獎盃的網球選手；以及繼納達爾拿下2008年法網冠軍後，年紀最輕的法網球王；並且會是阿根廷選手戴波特羅（Juan Martin del Potro）2009年贏得美國網球公開賽（US Open）冠軍後，四大滿貫賽最年輕的冠軍得主。

© 2021 AFP