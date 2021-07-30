喬科維奇東奧8強輕取織錦圭 力拚男網金滿貫第一人

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（法新社東京29日電） 網壇球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運8強賽，直落二擊敗地主名將錦織圭，輕鬆進軍4強。

世界排名第一的喬科維奇志在達成同一年拿下4大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫（Golden Slam ）目標，今天只花70分鐘即以6比2和6比0，擊敗地主國奪牌希望。

喬科維奇過去從未在奧運男單摘金，2008年征戰北京奧運摘銅是他迄今奧運最佳成績。他將在4強賽遭遇德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）或法國好手查迪（Jeremy Chardy）。

這位34歲的塞爾維亞籍球王今年已經拿下澳網、法網和溫布頓金杯，過去對戰織錦圭從未落敗。

世界排名曾高居第4的錦織圭最後一局救回2個賽末點，但喬科維奇沒錯失下個得分機會。

喬科維奇成功說服主辦單位調整賽程時間，把開打時間從當地時間上午11點延後到下午3點，這場8強賽才得以在沒那麼燠熱的時間開打。

喬科維奇今天稍後也將在混雙8強，和絲托伊諾薇琪（Nina Stojanovic）搭檔，迎戰德國選手克拉維茲（Kevin Krawietz）和席格門（Laura Siegemund）。

另外，東奧男單第二種子俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天在8強賽遭西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）擊敗，無緣晉級4強。

原本想在決賽挑戰第一種子喬科維奇（Novak Djokovic）的梅迪維夫，今天失誤連連，最後以2比6和6比7（5比7）飲恨落敗。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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