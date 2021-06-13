喬科維奇法網決賽若奪冠 將刷新網壇52年紀錄

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（法新社巴黎13日電） 網球世界球王喬科維奇本屆法國公開賽（French Open）繼4強戰擊敗紅土天王納達爾，若贏得今天決賽將創造歷史，成為52年來首位在四大滿貫賽都至少拿過2次冠軍的男單選手。

來自塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）今天若擊敗首度打進大滿貫賽決賽的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），將追上男子網壇傳奇愛默生（Roy Emerson）和拉佛（Rod Laver）的紀錄，成為史上第3位在四大滿貫賽都贏過1次以上男單冠軍的選手。

這樣的成就，就連瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）也還沒能夠達成。自從拉佛1969年第2度完成年度全滿貫（calendar Grand Slam）後，就再也沒見過男單選手在四大滿貫賽全部贏過至少2次冠軍，可見其難度。

此外，喬科維奇若今天在法網決賽奪冠，將拿下生涯第19座大滿貫賽獎盃，距離費德瑞和納達爾的20冠紀錄僅差一座。

34歲的喬科維奇11日在4強史詩大戰擊敗13屆法網冠軍納達爾，第6度打進法網決賽後，他強調自己的體力和精神並未減弱。

今天將打生涯第29場大滿貫賽決賽的喬科維奇說：「這並非我首次在大滿貫賽4強打一場史詩大戰後，必須在不到48小時內再度上場打決賽。我在整個職業生涯中復原能力一直相當不錯。」

喬科維奇與西西帕斯的對戰紀錄享有5勝2負優勢，包括所有3次紅土對戰全都勝出，其中去年法網4強是以5盤大戰拿下，本屆法網前的羅馬大師賽（Rome Masters）也是喬科維奇勝出。

喬科維奇表示：「我們去年在法網4強打了一場5盤史詩大戰，我知道今天也會是一場硬戰。我希望我能儘可能恢復體力，因為我在這場決賽將需要不少能量和精力。」

22歲的西西帕斯11日在4強戰以5盤擊敗德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）後，終結自己3度在大滿貫賽止步4強的紀錄。

西西帕斯今天若拿下法網冠軍，將成為希臘史上首位贏得大滿貫賽獎盃的網球選手；以及繼納達爾拿下2008年法網冠軍後，年紀最輕的法網球王；並且將會是阿根廷選手戴波特羅（Juan Martin del Potro）2009年贏得美國網球公開賽（US Open）冠軍後，四大滿貫賽最年輕的冠軍得主。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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