喬科維奇澳網決賽對上梅迪維夫 贊對手如棋手機智

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（法新社墨爾本21日電） 世界球王喬科維奇今天第9度在澳洲網球公開賽男單決賽出戰，前8次他都順利拿下冠軍，但他知道，這回得拿出最佳體能狀態和心態，才能克服俄羅斯名將梅迪維夫的猛烈攻勢。

來自塞爾維亞的喬科維奇（NovakDjokovic）今晚在澳洲網球公開賽（Australian Open）決賽，對上風格如「棋手」且狀態良好的梅迪維夫（Daniil Medvedev），將面臨全然不同的挑戰。

世界排名第4的梅迪維夫目前已累計20場連勝，自從去年11月至今還沒被擊敗過，包括去年在倫敦舉行的世界職業網球協會年終賽（ATP Finals）輕取喬科維奇。這回澳網是他生涯第2度闖入大滿貫賽決賽。

喬科維奇賽前談到梅迪維夫時表示：「他十分牢不可破。而且我也聽到庫利爾（Jim Courier，澳網評論員）稱他是大師棋手球員，因為他在場上會很有技巧移動位置。…他絕對是一位非常機智的網球選手。」

33歲的喬科維奇在澳網擁有驚人紀錄，13年內8度殺進澳網決賽，且每次都手捧冠軍金杯離開。不過他表示，儘管自己在澳網的經驗無疑帶來優勢，但梅迪維夫會是一位難纏對手。

喬科維奇是第28度打進大滿貫賽男單決賽，今天是他追求生涯第18座大滿貫男單冠軍獎盃的機會，一旦成功，將距離瑞士名將費德瑞（Roger Federer）和西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）各皆有20座大滿貫金杯的紀錄更加接近。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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