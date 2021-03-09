喬科維奇盤踞球王寶座311周刷新紀錄

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（法新社巴黎8日電） 網壇世界球王喬科維奇今天打破瑞士名將費德瑞保持的歷史紀錄，創下盤踞世界第一寶座311周的新紀錄。他發布聲明說，步上其他網球傳奇與巨擘相同道路，令他「着實感到興奮」。

33歲的喬科維奇（Novak Djokovic）2月在澳洲網球公開賽（Australian Open）贏得生涯第18座大滿貫賽男單冠軍獎盃。如今他的球王周數紀錄比今年8月將滿40歲的費德瑞（Roger Federer）還多一周，使得他要追上費德瑞的20座大滿貫賽金杯紀錄，眼看希望更濃。

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）目前和費德瑞共同保持男單史上最多20座大滿貫冠軍紀錄，而喬科維奇也比納達爾還小一歲。

塞爾維亞籍的喬科維奇透過法新社發表的聲明還說：「當我得知自己靠着追隨兒時夢想，而在他們（網壇傳奇巨擘）之間掙得一席之地，這個美好結果證實，當你出於愛和熱情去做事，一切都有可能。」

世界職業網球協會（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）表示：「諾瓦克（喬科維奇名）在網球上的眾多成就簡直非凡，（今天）這項紀錄或許是其中最令人欽佩的。」

他還說：「登上世界第一是許多球員的夢想，但非常少人能達成。而諾瓦克保持第一名的時間比任何人都久，證明他已重新定義網球運動達到持久卓越的水準。」喬科維奇去年2月從納達爾手中再度奪下世界球王頭銜，同年底生涯第6度年終排名一，追平美國退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄。

© 2021 AFP