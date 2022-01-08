喬科維奇簽證出問題 澳網協主席為團隊打氣

（法新社墨爾本8日電） 澳洲「周日前鋒太陽報」報導，塞爾維亞網球巨星喬科維奇簽證遭撤銷後，澳洲網球協會（Tennis Australia）主席提列在一支內部影片中為團隊打氣，稱讚他們的表現「棒極了」。

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提列（Craig Tiley）在「周日前鋒太陽報」（Sunday Herald Sun）貼上網站的這段影片中對着鏡頭說：「有許多人指責和怪罪，但我可以向你們保證，我們的團隊做得很好。」

負責主辦本月澳洲網球公開賽的澳洲網協被控，在澳洲入境的疫苗接種規定上，誤導了球員。

根據澳洲多家媒體，澳洲網協在發給球員的備忘錄中告知，最近曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的球員可取得澳洲入境醫療豁免，無須完整接種疫苗。

澳洲政府則指出，這隻適用於澳洲居民，不包括有意入境澳洲的外國人民；並表示，去年11月衛生部長就已經向澳網協會提出這項警告。

提列在外流的影片中表示：「不幸的是，過去幾天有好幾位球員發生狀況，尤其是諾瓦克（喬科維奇）。我們對目前所發生的情況感同身受，我們正在與諾瓦克和他的團隊，還有其他人與他們的團隊密切合作。」

© 2022 AFP