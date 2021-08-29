喬科維奇美網尋求男單52年來首位年度全滿貫

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（法新社紐約29日電） 美國網球公開賽（US Open）明天開打，世界球王喬科維奇將尋求成為52年來首位完成年度全滿貫及拿下最多大滿貫頭銜的男網選手。

自從澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年完成男網年度全滿貫後，至今無人再寫紀錄。來自塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic）面對能在歷史留名的機會，更有動力在年度最後一場大滿貫賽全力拚搏，為今年氣勢如虹的表現畫下完美句點。

喬科維奇說：「我知道眼前出現的機會有多大。我有很強動力想打出最佳表現。（能留下歷史紀錄）給我很大的鼓舞和激勵，這點毋庸置疑。」

過去幾年曾贏得美國網球公開賽男單冠軍的好手中的5位，包括瑞士名將費德瑞（RogerFederer）和瓦林卡（Stan Wawrinka）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）、來自阿根廷的戴波特羅（JuanMartin del Potro）和去年奪冠的奧地利好手提姆（Dominic Thiem），本屆美網全都因傷缺賽。

這使得喬科維奇若要奪得創紀錄的生涯第21座大滿貫賽獎盃，主要障礙將來自幾位20多歲力拚個人生涯首個大滿貫賽頭銜的明日之星，包括排名第2種子的俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）、來自希臘的第3種子選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），以及才剛在東京奧運摘金、名列大會第4種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

34歲的喬科維奇在今年前3場大滿貫賽所向披靡，在澳洲網球公開賽（Australian Open）決賽擊敗梅迪維夫，在法國網球公開賽（French Open）決賽打敗西西帕斯，在溫布頓（Wimbledon）決賽則擊敗義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

和喬科維奇及費德瑞並列20座男網大滿貫獎盃紀錄保持人的納達爾表示，喬科維奇今年的成績驚人，「我絕對相信他能做到（拿下年度全滿貫）」。「他已經贏了（今年）3個大滿貫賽，…又將在他很可能最擅長的硬地比賽，為何不能？」

前年美網亞軍得主且才剛在多倫多（Toronto）暖身賽奪冠的梅迪維夫，也認為喬科維奇顯然是最可能贏家。「壓力在他身上。但我想他享受這點。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP