喬科維奇被趕無緣澳網 贊助商傷腦筋

（法新社墨爾本17日電） 塞爾維亞名將喬科維奇在澳洲吃閉門羹不僅讓他無緣在澳網尋求生涯第21座大滿貫賽冠軍創紀錄，也可能迫使砸重金的贊助商重新思考與這位網壇巨頭但爭議也多的冠軍好手關係。

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澳洲聯邦法院由3名法官組成的合議庭昨天駁回喬科維奇（Novak Djokovic）的上訴，維持政府撤銷簽證的決定。喬科維奇隨後遭到驅逐出境，這位34歲的世界球王無緣在今天登場的澳洲網球公開賽尋求衛冕。

喬科維奇生涯在網球場上賺進超過1.5億美元（約新台幣42億元）獎金，場外收入數字同樣驚人。根據雜誌「富比世」（Forbes）的數字，喬科維奇光去年贊助合約就進帳約3000萬美元（約新台幣8.3億元）。

他在高收入排行榜上地位穩固緣於各界企業贊助，從日本體育用品製造商亞瑟士（Asics）到法國車商寶獅（Peugeot）的代言皆有。法國時尚品牌Lacoste的合約最豐厚，多家美國媒體估計價值約每年900萬美元（約新台幣2.5億元）。

然而他的收入仍落後其他網壇巨星。

今年將邁入41歲的瑞士天王費德瑞（Roger Federer）和美國天後小威廉絲（Serena Williams）分別賺進約9000萬美元（約新台幣25億元）和4000萬美元（約新台幣11億元）；日本好手大坂直美吸金5500萬美元（約新台幣15.3億元）。

部分專家認為，喬科維奇的暴躁脾氣和眾所皆知的爭議過失，在在對他不利，包括2020年美國網球公開賽不慎將球誤擊女線審的喉嚨後遭判失格出局。 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）運動經濟學教授里謝（Patrick Rishe）說：「外界有這樣的印象，認為也許他不像費德瑞或（西班牙名將）納達爾（Rafael Nadal）討人喜歡。」

儘管喬科維奇對慈善公益不遺餘力並受到大多數同業尊重，他專註於網球的成就以及對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的立場引發兩極評價。他先前坦言去年12月染疫卻未隔離還接受記者採訪一事，讓他的人品再受質疑。

里謝說：「因此任何公司談到與他合作，或許都會持觀望態度，尤其這次的事件只會火上加油，至少暫時會選擇不與他合作。」

美國機構Pivot Agency負責運動員行銷的史瓦茲（Josh Schwartz）表示：「他的形象將因這次事件受損，因為參加這項賽事（澳網）的大多數球員都打了疫苗並遵守規範。」

然而史瓦茲不認為現有合作夥伴會在危機期間甚至在危機之後立即斷了合作關係。

© 2022 AFP