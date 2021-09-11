喬科維奇進軍美網決賽 力拚年度全滿貫

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（法新社紐約10日電） 塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在美國網球公開賽男單4強賽擊敗德國對手茲韋列夫（Alexander Zverev），拿下決賽門票，再下一城就能成為52年來首位完成男單年度全滿貫的好手。

世界球王喬科維奇以4比6、6比2、6比4、4比6、6比2擒伏大會第4種子茲韋列夫（Alexander Zverev），晉級美網男單決賽。

喬科維奇12日將與第2種子俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）爭冠。梅迪維夫稍早在另一場4強賽擊敗加拿大對手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

34歲的喬科維奇力拚成為自澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年橫掃4大滿貫賽以來，首位在同一年拿下4大滿貫賽單打冠軍的男網選手。

喬科維奇也將尋求生涯第4座美網單打冠軍，以及力拚個人第21座大滿貫賽單打金杯，超越瑞士天王費德瑞（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）20冠紀錄。費德瑞和納達爾雙雙因傷缺席美網。

© 2021 AFP