單季16次大三元 衛斯布魯克締造巫師隊史新紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓29日電） 美國職籃NBA華盛頓巫師今天132比124擊敗印第安納溜馬，巫師的衛斯布魯克拿下本季第16次「大三元」，締造隊史單季最多大三元的新紀錄。

32歲的衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天包括三分線外的6投4中在內，整場比賽26次出手命中14球，攻下並列全場最高的35分，送出生涯最高的21次助攻，還搶下14個籃板，是他連兩戰有大三元表現，也是本季的第16次，締造本季至今全聯盟最佳紀錄，也刷新了巫師隊史紀錄。

今天比賽中，巫師的畢爾（Bradley Beal）因右臀挫傷缺陣，但靠衛斯布魯克強勢拉擡，加上八村壘（Rui Hachimura）攻下26分8籃板，替補出賽的赫奇森（Chandler Hutchison）貢獻18分，同樣從板凳出發的內托（Raul Neto）獲得15分，讓球隊繼9場比賽吞8敗之後，接連拿下2勝。

對巫師來說，這場比賽並非全是好消息。替補中鋒葛佛（Daniel Gafford）在比賽中扭傷腳踝，最後坐着輪椅離開球場。

開季曾獲3連勝的溜馬，在那之後頂多連勝2場，今天他們輸球，再度與3連勝擦身而過。他們陣中的沙波尼斯（Domantas Sabonis）本場比賽有35分、11籃板的「雙十」成績；布洛格登（Malcolm Brogdon）為球隊挹注26分。

溜馬今天在比賽結束前5分47秒，還以116比110領先，但巫師在衛斯布魯克一個後撤步跳投、一次上籃、兩記三分球的帶領下，在隨後打出22比8的猛烈攻勢，翻轉戰局並拿下最終勝利。

© 2021 AFP