單日新增病例近萬 荷蘭將祭嚴格防疫措施

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（法新社海牙14日電） 荷蘭媒體報導，政府將在耶誕節前宣布實施嚴格的防疫措施，可能包括關閉所有非民生必需品商店、劇院、博物館和遊樂場等。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）預定晚間7時對全國發表演說。荷蘭國內新增確診病例飆升，死亡病例在周末已經突破1萬例。

呂特發表全國演說的地點也從舉行例行記者會的房間，移師到呂特的總理辦公室，過去通常只有在發表重大演說時才會在總理辦公室。

呂特也延後原訂14日和比利時總理德克魯（Alexander De Croo）的會面，雙方原本將討論近來關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的動態。

荷蘭所有政黨的國會領袖今天稍後將和總理會面。

荷蘭昨天單日新增確診近1萬例，內閣召開緊急會議，討論病例飆升的情況。

荷蘭廣播基金會 （NOS）報導：「目前還不知道確切會有哪些更嚴峻的措施，但諸多跡象顯示非民生必需品的商店將關閉一段時間。」

「這也將適用於人群聚集的場所，像是博物館、劇院和遊樂場。」

荷蘭廣播基金會說：「學校也可能必須停課一陣子，內閣也考慮建議除非必要，否則不要外出。」

鄰近的德國已經宣布16日起部分封城，非民生必需品的商店和學校將關閉，以遏止飆升的疫情。

© 2020 AFP