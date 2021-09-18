嗜睡食慾降打噴嚏 美國華盛頓動物園6獅3虎確診

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（法新社華盛頓17日電） 美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）今天表示，園區內6頭獅子和3頭老虎確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在發生身體不適後目前正接受治療。

史密森尼動物園在聲明中表示，飼養員上周發現園內6頭非洲獅、1頭蘇門答臘虎和2頭西伯利亞虎食慾降低、咳嗽、打噴嚏且嗜睡，初步檢測COVID-19呈陽性反應，但最終診斷結果預計在未來幾天出爐。

這些生病的大貓目前正接受抗發炎和止吐藥物治療，並服用抗生素以預防肺炎發生；它們的染疫原因仍有待釐清。

園方表示，造訪遊客並無感染風險，因為他們與確診大貓之間保持着一定距離，園內其他動物也沒有出現感染跡象。

包含史密森尼動物園在內的多間美國動物園曾於14日宣布，將針對較易染上COVID-19的動物，推出疫苗施打活動。

不僅史密森尼動物園的大貓，多家動物園中的靈長類也不幸染疫，亞特蘭大（Atlanta）當地一家動物園上周有多隻大猩猩確診。

史密森尼動物園將為動物施打由輝瑞（Pfizer）子公司、寵物和家畜用藥制藥商碩騰（Zoetis）所研發的疫苗。

© 2021 AFP