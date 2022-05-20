四方安全對話峰會將登場 美日印澳鎖定團結抗中

（法新社東京20日電） 「四方安全對話」（Quad）成員國美國、日本、印度和澳洲的領袖，下周將在日本東京召開高峰會，設法在對抗中國方面達成一致意見，儘管他們在俄羅斯侵略烏克蘭一事上有歧異。

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組織鬆散的「四方安全對話」為制衡中國不斷擴張的經濟、軍事和科技影響力，而有志一同。

然而這個集團卻在烏克蘭問題上立場分歧，印度是其中唯一併未公開批評俄羅斯或對俄實施制裁的國家，反而還擴大進口俄國石油。

許多觀察家相信，北京正觀察國際間如何回應烏克蘭戰爭，以考量自身要「統一」台灣有哪些選項。

美國譚普大學（Temple University）當代亞洲研究所（Institute of Contemporary Asian Studies，ICAS）所長之一杜雅里克（Robert Dujarric） 表示，四方安全對話4國領袖將在24日峰會上討論如何針對中國加強嚇阻及彼此軍事合作。

他說，24日的會議「將對北京展現，這4國正攜手圍堵並嚇阻中國」。

美國總統拜登（Joe Biden）將是上任後首度訪問日本，他可望在與日本首相岸田文雄舉行的雙邊會談中，表明他對中國的疑慮。

報導暗示，拜登與岸田文雄將發表聯合聲明警告，他們準備「應對」中國破壞區域穩定的行動。

不過四方安全對話的聯合聲明語氣可能會比較溫和，以呼應過去關於「自由開放的印太地區」主張以及對區內「單方面」行動的警告，而不會直接點名中國。

在此共同戰線的背後，仍存在印度對烏克蘭戰事的分歧立場。

日本慶應大學研究國防議題與歐洲政治的副教授鶴岡路人指出：「印度對於烏克蘭戰爭採取不同態度，已使美國和歐洲心中存疑，印度是否和它們有共同的價值觀。」

他說，「四方安全對話最初是個安全框架，但如今探討經濟議題較多」，原因之一在防禦議題上與印度難有共識。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

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