四方安全對話會議 美日印澳籲緬甸回歸民主

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（法新社華盛頓18日電） 由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）今天舉行電話會議，日本外務大臣茂木敏充表示，4國外長一致認為緬甸必須迅速回歸民主。

緬甸軍方逮捕了包括諾貝爾獎得主翁山蘇姬在內的文職領導人，並宣布為期一年的緊急狀態，指稱去年11 月的大選因詐欺而蒙上陰影。選舉委員會駁回了軍方的控訴。

茂木敏充在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）、印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）及澳洲外長潘恩（Marise Payne）進行電話交談後發表這番談話。

日本於去年10月在東京舉行由四方安全對話4國外長親自參與的會議，被視為平衡中國日益強大軍事和經濟實力的作為的一環。今天的會議是美國新任總統拜登（Joe Biden）上任以來的第一次。

茂木敏充指出：「我（在會議中）強調，隨着現有國際秩序在各個領域不斷遭受挑戰，我們這些共享基本價值觀且堅定致力於在法治基礎上強化自由與開放的國際秩序的國家，扮演的角色只會越來越吃重。其他部長看法一致。」

茂木敏充表示，4位部長也達成共識，強烈反對片面試圖以武力改變現狀。

© 2021 AFP