四面楚歌 英相強生4幕僚一天內相繼請辭

（法新社倫敦3日電） 因為防疫封鎖期間舉辦派對和口無遮攔的政治作風陷入危機的英國首相強生（Boris Johnson）所面臨的壓力俱增，他的4名幕僚今天相繼宣布請辭。

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強生的4名頭號心腹，即幕僚長羅森斐德（Dan Rosenfield）、首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）、公關主任陶艾爾（Jack Doyle）和政策負責人麥薩（Munira Mirza）今天全數辭職。

其中麥薩的離職與強生煽動性的言論有關；強生日前為了一名惡名昭彰的戀童癖患者，攻擊對手工黨（Labour Party）黨魁施凱爾（Keir Starmer）。

強生日前試圖將英國當局未能起訴資深電視主持人沙維爾（Jimmy Savile）一事與施凱爾扯上關係後，強生長期以來的盟友麥薩宣布辭職。

沙維爾已於2011年辭世，享壽84歲。沙維爾在世時被視為備受喜愛的主持人，但他辭世後，他是侵害數以百計孩童的連環虐待者的指控便一一浮現，然而沙維爾卻沒有面臨起訴。

強生1月31日在國會發表一項在極右派團體中盛傳的陰謀論，稱施凱爾2008年到2013年擔任英格蘭及威爾斯皇家檢察署檢察長時未能起訴沙維爾。

© 2022 AFP