回應俄烏戰爭 非洲聯盟主席將訪莫斯科基輔

（法新社塞內加爾首都達卡22日綜合外電報導）塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）今天表示，他即將代表非洲聯盟（African Union）訪問俄羅斯和烏克蘭。薩勒為現任非洲聯盟輪值主席。

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法新社報導，薩勒在與來訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行的聯合記者會上表示，原訂5月18日出訪俄烏，但因為行程問題未能成行，目前新日期已在安排。

他又說，他這趟出差已獲非洲聯盟授權，而俄羅斯方面也發出邀請函。「一旦敲定，我將前往莫斯科，也會去基輔（Kyiv）。」

俄羅斯入侵烏克蘭導致谷價上揚、燃料短缺，進而重創非洲經濟；但非洲在回應俄烏戰爭一事上卻出現分歧。

3月初，聯合國呼籲俄羅斯自烏克蘭撤軍案獲壓倒性通過時，塞內加爾投下棄權票。

不過，數周後，塞內加爾在另一項要求俄羅斯停止戰爭的議案投下贊成票。非洲各國中，有半數對這兩項議案要不棄權要不沒有投票。

薩勒並說，在歐洲大陸設法擺脫對俄羅斯能源依賴之際，塞內加爾「準備好」提供液化天然氣給歐洲。

塞內加爾與鄰國茅利塔尼亞希望能開發近幾年在大西洋發現的天然氣與石油礦藏。

塞勒估計，液化天然氣可望在2023年12月開始生產，在2030年可達每年1000萬公噸的產量。

薩勒說，他已要求德國協助塞內加爾發展未來計畫。蕭茲則表示，相關討論將「以密集方式」進行，因為「取得進展是雙方互利」的事。（譯者：紀錦玲)

© 2022 AFP