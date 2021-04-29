回應拜登演說 中國外交部：不要將美國民主理念強加於人

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（法新社北京29日電） 美國總統拜登就美國地緣政治優先事項發表演說後，中國今天警告不要將美國的民主理念強加於人，同時抨擊美方貿易制裁和美國軍艦頻繁在中國周邊海域活動。

拜登今天首度在國會聯席會議發表演說，再度聚焦外交議題，並表示，美國和中國等國家為了贏得21世紀而彼此競爭。

拜登也說，「獨裁者認為民主制度爭不過獨裁主義」，並表明美國歡迎競爭，不尋求衝突。

中國外交部發言人汪文斌被問到關於這場演說的看法時表示，中美在一些領域存在競爭是正常的。

汪文斌今天在例行記者會上表示：「但這種競爭應該是你爭我趕的田徑賽，而不是你死我活的決鬥賽。」

汪文斌也警告：「強迫別人接受自己的制度…這只會製造分裂，加劇緊張。」

拜登在演說中也表示，美國會挺身對抗不公平貿易手段，例如補貼國營企業、竊取智慧財產等。

但汪文斌反擊說，美國近年來發動貿易戰，不只「違反公平競爭的市場原則」，還將經濟、貿易和科技等議題「政治意識形態化」。

他說：「中方致力於和美國發展不衝突、不對抗的關係。」

拜登也說，他向習近平表明，美國會在印太地區維持強大軍事部署，就像美國與北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的部署一樣。

中國國防部發言人吳謙今天在另一聲明中表示，美國現任政府上台以來，美國軍艦在中國周遭海域活動頻率比去年同期增加20%。

© 2021 AFP