因應中國擴大影響力 紐西蘭宣示承擔太平洋安全挑戰

（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭總理阿爾登今天表示，南太平洋可以自行處理安全需求。目前中國與南太平洋10個島國大力加強關係的詳細計畫已浮現。

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阿爾登（Jacinda Ardern）與美國國會參議員會面後指出：「在任何安全相關問題上，我們強烈地認為，在太平洋地區，我們有辦法也有能力應對目前存在的任何安全挑戰，而紐西蘭也願意那麼做。」

「我們認為太平洋都是一家人，因此哪裡有需要，我們都願意響應號召，起而行動。」

中國外長王毅今天展開7個南太平洋島國及東帝汶訪問行程，北京對太平洋地區的安全計畫將是他這次出訪主軸。

根據法新社取得中國對南太平洋10個島國提出的協定草案內容，中國希望參與訓練當地警察、提供網路安全以及進行海洋測繪等高度敏感的工作。

在此之前，中國與索羅門群島（Solomon Islands）秘密談判達成安全協議一事近日曝光。

中、索間的協議令區域強權澳洲、紐西蘭出其不意，也使兩國承受到對南太各國政府強化關係的壓力。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）一上任，今天就出訪斐濟。

她說：「中國意圖明顯，澳洲新任政府也是。」

黃英賢指出：「我們要幫助打造比較堅實的太平洋家庭，我們希望為太平洋注入新活力並引進更多資源。」

「我將會經常出訪區內各國。」

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