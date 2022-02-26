因應俄國侵烏 波蘭抵制莫斯科世足資格賽

（法新社華沙26日電） 2022世界盃資格賽預定3月24日由波蘭與俄羅斯在莫斯科對決，不過波蘭足球協會理事長庫萊薩今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，波蘭抵制這場比賽。

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庫萊薩（Cezary Kulesza）表示，「磋商的時機已過去，該是採取行動的時候了，由於俄羅斯對烏克蘭的侵略行徑已變本加厲，波蘭無意與與俄羅斯踢這場資格賽」；並說，這是「唯一正確的決定」。

他說，他將與瑞典和捷克足球協會向國際足球總會（FIFA）表達一致立場。依據原定賽程，若是俄羅斯在3月24日的資格賽擊敗波蘭，接着將在3月29日繼續於莫斯科迎戰瑞典與捷克二者的勝隊。

這3國的足球協會已於24日發表聯合聲明，要求FIFA為原定在俄羅斯舉行的資格賽事另覓地點。

波蘭隊的球星萬多夫斯基（Robert Lewandowski）昨天推文說，將就這場比賽與他的反戰立場徵詢隊友意見；並說，「體育競賽的種種美好都與戰爭的後果背道而馳」。

萬多夫斯基指出：「對所有重視自由與和平的人們而言，現在是與烏克蘭遭受軍事侵略者團結一致的時刻。身為國家代表隊的隊長，我將與隊友商討這場對俄比賽，就此問題達定一致立場，然後儘快告訴波蘭足球協會理事長。」

歐洲足壇的經典賽事歐冠杯（Champions League）決賽原定3月28日在聖彼得堡（Saint Petersburg）點燃戰火，不過歐洲足球總會（Union of European Football Associations, UEFA）昨天決定懲處俄羅斯，改由法國巴黎主辦。

© 2022 AFP