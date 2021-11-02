因應氣候變遷資金若不到位 巴貝多：代價是人命

（法新社格拉斯哥1日電） 加勒比海島國巴貝多總理莫特里今天在聯合國氣候峰會中表示，富國若未能如之前承諾的每年替窮國籌募1000億美元資金來因應氣候變遷，將引發致命後果。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）展開13天的關鍵協商。法新社報導，莫特里（Mia Mottley）告訴全球120多國領袖說，氣候變遷導致乾旱、熱浪、洪水及野火等災害相形嚴重，「引發的後果將以我們社區的人命、生計來衡量。這實在不道德、也不公平」。

全球數十個島國和低窪城市也暴露於攸關生存的超級風暴威脅之中，受到海平面上升影響，風暴災害更具破壞力。

富有國家2009年首次提出1000億美元的承諾，但在2020年截止日期前仍短少200億美元。上周，在更新時程表之後，富國擬定出的計畫是要等到2023年才能達到目標。

莫特里問：「我們就這樣兩手空空開完會離開蘇格蘭嗎？沒有協商結果、沒有拯救性命的企圖心，也不想挽救我們的地球。」她聲音中充滿憤怒。

她繼續說，控制暖化幅度不超過攝氏1.5度，是絕對有必要的。

據2015年巴黎協定（Paris Agreement）內容，簽約國承諾控制全球暖化，讓溫度比工業化前升高的幅度遠低於攝氏2度，並以不超過1.5度為佳。

莫特里說：「對於有眼睛可以看、有耳朵可以聽、有顆心可以感受的人來說，攝氏1.5度是我們生存所需。」

莫特里表示，「升溫攝氏2度，形同對一些國家人民宣判了死刑」，包括美洲的安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）、多米尼克（Dominica），印度洋島國馬爾地夫（Maldives），南太平洋島國斐濟（Fiji），非洲國家肯亞（Kenya）和莫三比克（Mozambique）。她說，名單「當然也包括巴貝多」。

根據聯合國上周報告，就算COP26峰會開議之前提出的更新碳排減量計畫有辦法落實，地球仍將走向暖化攝氏2.7度的「災難性」之路。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP