因應環保要求 汽車業將注意力轉向材料回收

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（法新社巴黎19日電） 汽車產業面臨降低龐大碳足跡的壓力，正加緊努力回收工作，從老化電動車電池、舊引擎到後照鏡都不放過。

全球車廠除了正在投資能夠將舊零件重新利用的設備，業界也尋求回收未來車輛使用的數以百萬計電池。

儘管電動車已比前代化石燃料車更潔凈，但電動車電池所需的原物料開採自非洲的礦場，而這些礦場往往被指責破壞環境及利用童工。

雪梨科技大學（University of Technology Sydney）永續未來研究所（Institute for Sustainable Futures）指出：「由於這類材料需求增加，導致這些（經濟上邊緣化）地區承受的壓力恐怕更大，進而使得要達成社會上和生態上永續的再生能源系統目標受到威脅。」

汽車產業將如何轉型到電動車時代，很可能是31日登場、為期2周由英國主辦的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）熱門話題之一。

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）的說法，汽車行業產生的溫室氣體排放量比整個歐洲聯盟（EU）還多，其中20%來自製造生產。

而電動車電池價格雖可佔全車售價高達一半，但預期壽命介於8至15年。若能加以回收，可能產生巨大影響。

根據永續未來研究所4月發布的報告，回收這類電池，將使鋰需求到了2040年減少25%、鈷需求減少35%、鎳和銅需求各減少55%。

但永續未來研究所指出，目前仍有新的開礦計畫正在進行，「可能會為地方環境和社區帶來負面衝擊，包括土地、空氣和水的污染、侵犯人權及工作環境不安全」。

報告還說，儘管技術上有可能將電動車電池使用的金屬回收90%以上，但缺乏強大經濟動力或能夠鼓勵使用回收材料的政策，導致這類努力成果有限。

歐盟目前希望，從2030年起要求電動車電池使用的鈷、鋰和鎳，分別有12%、4%和4%來自回收的材料。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP