因為氣候變遷 亞馬遜鳥類體型縮水、羽翼更長

（法新社華盛頓13日電） 最新研究顯示，即使在人煙罕至的亞馬遜雨林，氣候變遷的影響力仍無所不在。受到過去40年氣溫上升、環境變得乾燥的影響，亞馬遜的鳥類體型變小，羽翼變長。

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根據12日發佈於期刊「科學先端」（Science Advances）的研究報告，這些改變據信是為了因應營養和生理上的挑戰，尤其發生在亞馬遜雨林6月到11月的乾季期間。

整體生態研究中心（Integral Ecology Research Center）生態學家與報告首席作者伊里內克（Vitek Jirinec）告訴法新社：「對我而言最大的重點是，這發生在全世界最大的雨林核心，沒有受到人類行為像是伐林等的直接干擾。」

他說，在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）最後一天，這件事情值得深思。

伊里內克和同僚在40年的田野工作期間，分析超過1萬5000隻鳥類數據，將它們捕捉、測量、稱重並編碼後野放。結果發現，自1980年代起，幾乎所有鳥類的體重都變輕。

大多數鳥類的體重每10年平均減輕2%，這代表若某種鳥類在1980年代體重30公克，現在平均僅有27.6公克。

這些數據並未限定於特定地區，而是在雨林里廣泛搜集資料的結果，代表這種現象無處不在。

科學家調查77種鳥類，棲息地有涼爽的黑森林地被層，以及光照較多、較為溫暖的中層等。結果發現，棲息在中層最高位置的鳥類，因為更常飛行，且曝曬的時間更長，體重與羽翼的變化更為顯着。

研究團隊假設這是為了因應能量壓力，像是水果與昆蟲等食物來源減少，也是為了適應熱應力。

伊里內克說，理論上來說，在氣候暖化的情況下，體型較小更利於散熱，但羽翼變長這一點就有點難以解釋。「因此我們提出了『翼面負載』的假說。」

較長的羽翼，會降低體重與羽翼面積的比值，使得飛行更加省力，這與滑翔翼裝配狹長的機身、較長機翼，能更節省能源的原理類似。

若體重與羽翼面積的比值較高，鳥類必須振翅更快才能停留在空中，會消耗更多能量，製造更多代謝熱。

伊里內克表示，這項研究並不是設計來解答這些差異是否因為物競天擇導致的基因改變，又或是因為可獲取資源的不同，導致的成長差異結果。

他表示，兩者因素皆有可能，但「有證據顯示，演化可能在短時間內發生」。已知例子是非洲莫三比克的無牙母象越來越多，起因是人類在內戰期間殘忍盜獵。

© 2021 AFP