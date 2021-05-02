因疫情停駛4個多月 義大利歌詩達郵輪復航

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（法新社沙伏納1日電） 因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情停航超過4個月後，義大利歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）今天復航，為遭重創的旅遊業界注入強心針。

去年義大利政府因疫情危機，於年底假期期間禁止郵輪航行，歌詩達郵輪旗下旗艦郵輪「歌詩達翡翠號」（Costa Smeralda）因此從自去年12月20日停航至今，今晚6時15分終於離開西北部港口沙伏納（Savona）。

60歲歌手卡佩萊蒂（Roberta Cappelletti）從東北城市皮雷達皮奧（Predappio）來到沙伏納，就為了搭上這艘郵輪。

她準備接受登船前的冠狀病毒檢測時表示：「好感動，我可以再次乘船遊覽真是感動到想哭，這對我來說就像再生一樣。」

35歲的銀行行員柏加米尼（Enrico Bergamini）也很興奮：「航行旅遊對義大利旅遊業的復蘇具有象徵性的價值，我當然要來。」

這艘郵輪載着約1500名乘客出港，約為正常容客量的1/4，所有乘客和船員都必須先接受采檢才能登船，在船上也須全程配戴口罩。1300名船員報到值勤前，都先接受了14天的隔離。

這趟地中海航程將停靠拉斯佩齊亞（La Spezia）、契維塔韋奇亞港（Civitavecchia）、那不勒斯（Naples）、墨西拿（Messina）、卡利亞里（Cagliari）等義大利多個港口，視乘客規畫而定，行程3至7天不等。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP