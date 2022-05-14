因疫情關係 中國放棄主辦明年亞洲杯足球決賽

（法新社香港14日電） 亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation, AFC）今天宣布，中國考量到境內COVID-19疫情，已放棄2023年亞洲杯（Asian Cup）決賽周賽事主辦權。

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4年一度的亞洲杯原定於2023年6月16日到7月16日在中國10個城市承辦賽事，有來自全亞洲的24國隊伍參賽。

亞洲足球聯盟在聲明中表示：「經與中國足球協會（Chinese Football Association）廣泛討論後，聯盟已獲正式告知，中國足協無法主辦2023年亞洲杯足球賽。」

聲明提到，亞洲足球聯盟認可COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成特殊狀況，導致中國放棄主辦權。目前沒有新的主辦國獲提名。

亞洲杯是受到中國控制疫情的企圖所影響的最新一項國際運動賽事。

本月稍早，主辦亞洲運動會（Asian Games）的亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）決定將原定9月在中國杭州舉行的亞運延期到2023年。

中國持續實施病例清零政策，由於近期爆發變異株Omicron感染潮，全國多座城市面臨嚴格限制措施。

© 2022 AFP