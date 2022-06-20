國人挺烏抗俄遭判死刑 摩洛哥要求公平審判

（法新社摩洛哥首都拉巴特19日電） 烏東親俄法院對為烏克蘭挺身而遭俘的摩洛哥公民沙德旺判處死刑，摩洛哥人權主管機關敦促俄羅斯當局，給這名年輕人「公平的審判」。

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頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）法院9日認定2000年出生的摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）和兩名英國人有罪，判處3人死刑，罪名是參與「傭兵活動，並採取行動企圖奪權、顛覆頓內茨克人民共和國的憲政秩序」。

頓內茨克人民共和國是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。

俄國2月24日派兵入侵烏克蘭後，為烏克蘭而戰的3人在對抗俄國與親俄部隊期間被捕。

消息人士說，摩洛哥國家人權委員會（National Council of Human Rights, CNDH）主席博亞赫（Amina Bouayach）敦促俄羅斯「採取必要措施，以確保沙德旺在上訴期間獲得公平審判。」

沙德旺的父親表示，2020年獲得烏克蘭公民身分的沙德旺「不是僱傭兵」，還說他的兒子是「被操控的受害者」。

不過，沙德旺的朋友赫拉布斯托夫（Dmytro Khrabstov）說，沙德旺去年加入烏克蘭軍隊，還告訴大家他要「如英雄般死去」。

摩洛哥政府直到13日才對此做出回應，他們透過駐烏克蘭大使館表示，沙德旺「被俘時身穿烏克蘭軍服，是烏克蘭陸戰隊的一員。」

摩洛哥當局還說，沙德旺「目前被一個不被聯合國和摩洛哥承認的實體監禁」，但未做多做評論。

© 2022 AFP