國慶日挨批「入侵日」 澳洲人不顧防疫上街示威

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（法新社雪梨26日電） 數以千計澳洲人今天不顧防疫規定走上街頭，抗議所謂的「國慶日」。這個紀念日是在英國殖民這個廣大大陸的周年舉行，原住民斥為「入侵日」（Invasion Day）。

官方名為「澳洲日」（Australia Day）的澳洲國慶日定在每年1月26日，每年這一天都會有民眾集會，呼籲大家注意原住民族遭遇的不平等，並敦促政府變更國慶日的日期。

慶祝澳洲這個現代國家誕生的一天，卻也是哀悼澳洲原住民族之日。原住民族在澳洲居住了6萬5000年之久，對他們而言，1788年英國人踏上這塊土地，代表的就是長達2世紀痛苦和折磨的開始。

數以千計民眾無視警方揚言開罰與逮捕的警告，違反公共場所聚會不得超過500人的規定，聚集在雪梨市中心的公園，但主辦單位後來取消了往年都會接着舉行的遊行活動。

示威群眾高喊「主權永遠不會讓」、「沒正義就沒和平」，還有人高舉寫有「不是慶祝的日子」及「黑人的命也是命」等口號的字板。

葛米羅伊族（Gomeroi）原住民布斯（Dylan Booth ）告訴法新社：「對我們而言，這代表文化大屠殺、家人被硬生生分開、年復一年的疾病和饑荒，這種跨世代的衝擊直至今日都還感受得到。」

警方表示，有5人被捕，其中一人被控攻擊員警。

© 2021 AFP