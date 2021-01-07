國會動亂遭擊斃女子身分曝光 傳曾效力美國空軍

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（法新社洛杉磯6日電） 美國總統川普支持者今天闖入國會，與執法人員爆發衝突，其中一名女子在混亂中中彈身亡。媒體報導，這名女子名叫巴比特（Ashli Babbitt），是川普鐵粉，曾效力於美國空軍。

以往通常莊嚴肅穆的國會殿堂今天爆發暴力衝突，數以百計企圖推翻川普敗選結果的抗議民眾湧入位於華府的國會大廈。

聖地牙哥電視台KUSI引述巴比特丈夫說法報導：「這名女子為艾希莉．巴比特，在美國空軍任職過4期。」

報導補充表示，巴比特來自加州南部的聖地牙哥（San Diego）地區，「是川普的死忠支持者」。

華府警方證實國會暴亂有一人喪命，但並未說明死者身分，也沒有就槍擊發生當下情形提供細節。當局正在調查這起事故。

事發當下，由於國會大廈內部抗議民眾步步進逼，若干維安人員遂拔槍戒備，巴比特在暴力混亂下中槍。

華府警方表示，巴比特在受傷不久後喪命，不過並未多加說明。

福斯5台（Fox 5）報導，巴比特在聖地牙哥和丈夫一起經營生意，不過她的丈夫這次並未和她一同前來華府。

巴比特的婆婆向福斯5台表示：「我真的不知道她為何決定要這麼做。」

巴比特在個人推特（Twitter）帳號上自稱退役美軍，且提到她對美國的愛。她日前轉推挺川貼文，以及今天來華府參加集會的人所發出的推文。

她昨天推文寫道：「沒什麼能阻擋我們…他們可以一試再試，但風暴已然到來，將在24小時內降臨華府…從黑暗到光明！」

© 2021 AFP