國會大廈暴動調查委員會：前川普幕僚長配合調查

（法新社華盛頓30日電） 美國國會調查1月6日國會大廈暴力事件委員會主席今天指出，在前總統 川普執政時期擔任白宮幕僚長的梅多斯（Mark Meadows）正配合進行調查。

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法新社報導，負責調查國會大廈暴動案的聯邦眾議院特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）表示，梅多斯已將他的白宮記錄提供給委員會，「近期將首次出席作證」。

川普支持者1月6日衝進國會大廈，企圖阻擋國會認證民主黨的拜登贏得總統大選，梅多斯當時擔任川普的幕僚長。

梅多斯之前曾拒絕傳喚就國會大廈暴力案赴眾院特別委員會作證，這可能構成藐視國會罪。

湯普森今天聲明指出，梅多斯「已透過委任律師與特別委員會接觸」。

湯普森表示：「特別委員會期望所有目擊者，包括梅多斯先生在內，提供特別委員會所要求且法律上有權取得的資訊。」

川普已援引總統專屬的行政特權，拒絕配合特別委員會的要求交出相關文件。法院今天對此舉行聽證。

前總統川普長期顧問巴農（Steve Bannon）拒絕特別委員會傳喚作證，被控藐視國會罪，2周前遭到逮捕。

眾院調查者認為梅多斯、巴農和其他川普顧問和幕僚可能握有白宮與入侵國會大廈暴徒連結的資訊。

在傳出梅多斯同意配合國會調查後，川普發聲明譴責特別委員會，並重申他毫無根據指稱總統大選存在舞弊的說詞。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

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