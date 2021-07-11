國會大選親歐派聲勢旺 摩爾多瓦有望擺脫俄影響

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（法新社摩爾多瓦首都基希涅夫11日電） 摩爾多瓦（Moldova）民眾今天前往投票所，參與新任總統桑杜（Maia Sandu）推動的國會改選。桑杜力圖透過這場投票，鞏固她對抗親俄勢力的立場。

摩爾多瓦是歐洲最窮的國家之一，去年11月，桑度就是靠着打擊貪腐的承諾，擊敗俄羅斯力挺的總統多東（Igor Dodon）。她期許帶領國家加入歐洲聯盟（EU），但改革承諾遭到多東派議員阻撓後，桑度4月解散國會，重新改選。

夾在烏克蘭及歐盟會員國羅馬尼亞之間的摩爾多瓦曾為蘇聯加盟共和國，人口350萬，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）期間經濟受害嚴重，政治上則可看到西方世界與俄羅斯競逐影響力，國內長期對於應靠攏布魯塞爾抑或維持蘇聯時期與俄國的關係意見兩極。

桑度曾任世界銀行（World Bank）經濟學家，立場親歐盟，去年她雖擊敗多東成為總統，施政卻遭2019年選出的親多東派國會議員及政府官員掣肘。

兩度政府改組未果後，桑度4月間解散國會，當時她所屬的「行動團結黨」（Action and Solidarity, PAS）在101席國會僅有15席，多東的社會主義政黨則有37席，與友黨結盟後在國會握有54席。

桑度8日發表視訊演說時，以摩爾多瓦主要語言羅馬尼亞文表示：「我們有機會擺脫賊黨，選擇全方面的好政府。」而在另一場以第2語言俄文發表的演說中，桑度則宣示：「摩爾多瓦改變的時候來了。」

這樣的口號聽在許多摩爾多瓦人耳里相當有感，因為近年來他們看着國家政治危機不斷，發生了相當於國內生產毛額（GDP）15%、金額高達10億美元的銀行詐騙案。

桑度所屬中間偏右路線的「行動團結黨」目前民調領先，最新數據顯示，行動團結黨支持度35-37%，多東與前總統伏羅寧（Vladimir Voronin）領導的社會主義和共產黨聯盟則為21-27%。

以上數字僅來自居住在摩爾多瓦的260萬人，分析家說，在總統大選支持桑度、占合格選民1/3以上的旅外摩爾多瓦人，對國會大選結果可能扮演關鍵角色。

根據估計，這些旅外人士可能讓桑度所屬政黨多10 至15個百分點的選票。

分析家認為，對希望摩國繼續受其影響的俄羅斯，這場大選將帶來當頭棒喝，烏克蘭的摩爾多瓦政治專家葛拉西蒙楚克（Sergiy Gerasymchuk）就說，「多數人將支持歐洲，俄羅斯影響力將會式微」。

今天的選舉共有20個政黨及選舉聯盟參加，他們必須分別跨越5%和7%得票門檻，才能在一院制的國會取得席次，選出的101位議員任期4年。

投票上午7時（台北時間11日中午12時）開始，晚間9時結束。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP