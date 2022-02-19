國會暴動案 美法官裁定川普不享總統豁免權

（法新社華盛頓18日電） 美國法官今天裁定，川普在國會暴動案不享有總統豁免權，對他提告的訴訟案可繼續進行。

廣告 繼續瀏覽後續

華盛頓特區法官梅塔（Amit Mehta）裁定，基於川普當天的舉動屬「非官方行為」，「完全關乎他為了連任所做的努力」，而這並不在總統豁免權的範圍內，因此可受理這些訴訟案件。

梅塔在長達112頁的調查結果中寫道：「否認總統的民事損害豁免權是不小的一步。」他說：「法院充分了解這項裁定的嚴重性。」

梅塔還說，事發前，川普向聚集在華府的數以千計支持者發表演說，可以「合理」視為「號召集體行動」。

共和黨籍的川普向支持者發表演說後不久，一群揮舞「川普2020」旗幟的群眾沿着國家廣場遊行到美國國會，其中數百人強行闖入國會大廈。

與此同時，川普在推特批評當時的副總統彭斯（Mike Pence）未阻止國會對民主黨籍拜登的勝選認證程序。梅塔說，此舉與闖入國會山莊的人形成「默契」。

聯邦眾議院特別調查委員會已收集數百頁文件、訊息及證詞，正檢視川普當天的角色，調查負責人說，川普曾試圖隱匿其中一些資料。川普則反批調查案是「獵巫」。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP