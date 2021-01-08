國會被闖後 川普籲和解並承諾政權和平轉移

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（法新社華盛頓7日電） 美國國會大廈昨天遭總統川普的支持者硬闖，爆發史無前例的暴力衝突。川普今天呼求「療愈及和解」，並承諾政權會和平移交給總統當選人拜登。

國會昨天進行確認拜登勝選的程序，川普的支持者在過程中衝破警方封鎖，闖入國會大廈，一名女子遭警察開槍擊斃。川普今天在一段影片中，試圖緩和緊張情勢，他對這起衝突事件表達憤慨。

川普說：「新政府會在1月20日就任。我現在關心的重點是確保順利、有序、無縫的政權移交。此刻需要療愈及和解。」

川普公布這段影片的時候，要他去職的呼聲愈來愈高。川普昨天向支持群眾喊話，重申選舉舞弊的指控，揮舞旗幟的群眾隨後衝破拒馬，進入國會大廈，擅闖辦公室及一向莊嚴的議場。

川普在今天這段約2分40秒長的影片中，以較和緩的語調，形容他的總統任期是「我一生的光榮」。接着他明確譴責昨天的暴力事件，稱「情緒要冷靜下來，要恢復平和」。

他說：「闖入國會大廈的示威群眾玷污了美國民主殿堂。那些採取暴力破壞行動的人，你們並不代表我們的國家。」

他還說：「至於那些違法亂紀的人，你們將付出代價。」

© 2021 AFP