國民奪冠功臣肯德瑞克退休

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（法新社華盛頓21日電） 美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民2019年奪冠的重要功臣肯德瑞克（Howie Kendrick），今天宣布退休，結束15年的生涯。

37歲二壘手肯德瑞克，2020年球季在國民陣中，球季結束後成為自由球員，他在Instagram上發文，宣布退休的消息，並感謝國民及他曾效力過的所有球隊。

肯德瑞克2006年在洛杉磯天使開始他的MLB生涯，待了9個球季後轉戰同城的道奇，之後曾待過費城費城人，2017年改披國民戰袍至今。

肯德瑞克在發文中寫道說：「我決定自棒球場退休，我會永遠感激這32年來棒球教會我的事。」

在感謝天使、道奇、費城人後，肯德瑞克也讚揚了國民。

肯德瑞克是國民2019年驚奇奪冠時，隊上的球星之一，當年他曾獲選為國聯冠軍賽最有價值球員（MVP）。

肯德瑞克在2019年季後賽令人難以忘懷的時刻，還包括在國聯分區系列賽，決定晉級的第5戰揮出一發滿貫彈，和在對上休士頓太空人的世界大賽第7戰，擊出超前比數的全壘打。

肯德瑞克寫道說：「我親愛的國民，感謝你視我為你們的一份子，我覺得我的整個生涯好像都在國民一樣，我們在2019年曆經狂野、驚奇、瘋狂的一季，真的讓我的生涯所學推向高潮，且我們都成了世界大賽冠軍。」

© 2020 AFP