國際保育聯盟紅色名錄逾13萬物種 約28%面臨永久滅絕風險

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（法新社馬賽4日電） 國際自然保育聯盟（IUCN）今天表示，聯盟評估的「紅色名錄」（Red List）13萬8374個物種中，約有28%面臨永遠滅絕的高風險，科莫多巨蜥和鯊魚等物種的前景令人擔憂。

國際自然保育聯盟發表報告指出，喪失棲息地、過度開發和非法貿易數十年來一直在衝擊全球野生動物族群，氣候變遷現在開始也構成直接威脅。

報告提及，科莫多巨蜥（Komodo dragons）被列入「紅色名錄」中的瀕危級別。它們日益面臨氣候變遷帶來的威脅，由於海平面上升，棲地未來45年至少恐將縮減30%。

科莫多巨蜥是世界現存最大蜥蜴，僅生存於印尼小巽他群島（Lesser Sunda Islands）的主要島嶼，包括科莫多島（Komodo）、帕達爾島（Padar）及林卡島。

此外，國際自然保育聯盟也警告，專家評估的1200種鯊魚和��魚物種里，約有37%直接面臨滅絕的威脅，比7年前多出1/3。

領導「紅色名錄」評估研究的學者杜維（Nicholas Dulvy）表示：「這個群體（鯊魚及��魚）整體保育情況持續惡化，且總體滅絕風險正以驚人速度上升。」

© 2021 AFP