國際刑事法院對委內瑞拉展開違反人道罪調查

（法新社卡拉卡斯3日電） 委內瑞拉總統與國際刑事法院（ICC）檢察官今天表示，針對委內瑞拉2017年鎮壓反政府示威期間是否犯下違反人道罪，國際刑事法院將展開調查。

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委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，經過初步評估，卡林汗（Karim Khan）「決定進入下一階段以查明真相」。他說：「儘管不認同卡林汗的看法，但身為一個國家，我們尊重他的決定」。

卡林汗則表示：「隨着調查進入下個階段，我請求大家給予調查的空間。」

此舉受到反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）歡迎。他在推特發文說，這項行動將使受害者與他們的家屬「獲得在委內瑞拉被剝奪的權利，替受害者伸張正義」。他自2019年自稱為委內瑞拉的臨時總統，並獲得約60國支持。

2017年，委內瑞拉民眾不滿當局逮捕數名反對派領袖，以及最高法院裁定解散反對派主導的國民議會（National Assembly），紛紛走上街頭抗議，安全部隊在鎮壓期間造成100多人死亡。

國際刑事法院2018年展開初步調查時，前任檢察官班索達（Fatou Bensouda）表示，有「合理的根據」可研判，委內瑞拉政府已犯下違反人道罪。（譯者：陳怡君）

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