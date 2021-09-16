國際刑事法院調查菲律賓反毒戰爭 杜特蒂拒絕配合

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（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的律師今天堅稱，國際刑事法院（ICC）對菲律賓沒有司法管轄權，因此杜特蒂不會配合國際刑事法院對菲律賓反毒戰爭的調查。

國際刑事法院昨天批准充分調查杜特蒂發起的反毒運動；維權團體指稱這場運動奪走數以萬計的人命，有如全面對平民發動非法攻擊。

首席總統法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）接受DZBB電台訪問時說，杜特蒂「不會配合，因為首先，菲律賓已退出羅馬規約（Rome statute），所以國際刑事法院對我國不再有管轄權」。羅馬規約於2002年7月生效，內容規範了國際刑事法院的職能、管轄權和組織結構。

帕內洛還說：「政府不會讓任何國際刑事法院成員來到菲律賓搜集資訊和證據。（政府）將禁止他們入境。」

杜特蒂在國際刑事法院展開初步調查時，就決定讓菲律賓退出締約國之列；但位於荷蘭海牙的國際刑事法院主張，針對菲律賓仍是締約國期間犯下的罪行仍有管轄權。

維權團體、律師和那些在反毒運動中喪命者的遺屬，都樂見國際刑事法院介入的決定。

恩里克斯（Corazon Enriquez）的兒子於2016年警察突擊家裡時喪命，她把這件事歸咎於杜特蒂。她說：「我很高興，因為這可能是我們為死去親人伸張正義的一種方式。」

全國人民律師聯盟（National Union of Peoples' Lawyers）主席奧拉利亞（Edre Olalia）說，希望這是「終結有罪不罰的開端」；人民權利促進聯盟（Karapatan）則表示：「杜特蒂及其人馬應為這些罪愆負責。」

杜特蒂於2016年當選總統，當時的競選承諾之一就是要剷除菲律賓的毒品問題，他曾公開命令警察在自身性命受威脅時殺害涉毒嫌疑人。

根據菲律賓最新官方數據，自2016年7月以來，至少6181人在超過20萬起反毒行動中死亡。國際刑事法院檢察官則在法庭文件中估算，死亡人數可能在1萬2000人到3萬人之間。

國際刑事法院是全球唯一審理戰爭罪的常設法院，杜特蒂一向大力抨擊，批評這座法院「胡說八道」，矢言絕不配合調查。

© 2021 AFP