國際勞工組織：全球就業受疫情衝擊 比預期更嚴重

（法新社日內瓦27日電） 聯合國旗下國際勞工組織（ILO）今天表示，COVID-19疫情對全球就業衝擊比預期嚴重，原因之一是窮國和富國疫苗接種進度分歧；這也導致兩者經濟復蘇的速度不一，令人擔憂。

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根據國際勞工組織最新預測，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的2019年第4季水準相較，今年全球勞動時數由6月預期的減少3.5%惡化為萎縮4.3%，換算為損失的全職工作由原估的1億個增至1億2500萬個。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示：「勞動市場目前發展路徑呈現復蘇停滯，有重大的走下坡風險，且已開發和開發中經濟體之間產生顯着分歧。」

根據國際勞工組織計算，高所得國家今年第3季總工時只比疫情前水準減少3.6%，低收入國家則短少5.7%，中低收入國家萎縮更達7.3%。

國際勞工組織指出，截至本月初，高所得國家完整接種疫苗的人口比例為59.8%，反觀低所得國家僅1.6%。

國際勞工組織還說，經濟振興措施也是各國情況不同的原因。

賴德表示：「疫苗配發和財政能力不均，正以顯着方式推動這些趨勢。兩者皆有必要緊急加以解決。」

國際勞工組織另發現，年輕人受到疫情影響就業的衝擊最大，尤其是年輕女性。

根據國際勞工組織估計，若低所得國家取得疫苗的難度改善，只要一季時間，工時恢復的進度就會追上較富裕經濟體。

賴德在記者會上說，就業市場展望看來「虛弱且情勢不明」，預料今年第4季工時只會微幅改善。

他表示，眼前可能出現的重大風險，包括能源價格、通貨膨脹和償債壓力；而在低所得和中所得國家，財政吃緊預料會進一步阻礙形勢改善。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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