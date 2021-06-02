國際勞工組織：受疫情重創 全球就業復原等2023

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（法新社日內瓦2日電） 國際勞工組織今天指出，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，今年全球失業人口仍將高達2億2000萬人，遠高於疫情前的水準，且最快要到2023年就業市場才會完全復原。

聯合國（UN）轄下國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）發布年度「全球就業與社會展望」報告，當中指出，到了今年底，全球失業人口仍遠高於2019年底時的1億8700萬，就業人口則距離疫情前水準還差了7500萬人。

根據國際勞工組織的計算模式，這相當於今年全球失業率將達到6.3%，遠高於疫情前的5.4%。

而儘管明年全球失業人口預估將略降至2億500萬人，就業人口與疫情前差距縮小至2300萬人，且失業率降至5.7%，但距離2019年水準仍有段距離。

報告指出：「就業人口成長速度不足以填補疫情造成的損失，這種情況至少會持續到2023年。」

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）在記者會上表示，Covid-19疫情「不僅是一場公共衛生危機，也是一場就業和人道危機」。

© 2021 AFP