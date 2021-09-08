國際原子能總署指控伊朗嚴重破壞監測任務

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（法新社維也納7日電） 國際原子能總署（IAEA）今天公布一份措詞強硬的報告，指出由於德黑蘭停止針對核子活動的部分檢查措施，聯合國在伊朗的監測任務已遭到「嚴重破壞」。

國際原子能總署這份最新報告出爐時機，正值恢復伊朗與世界強權2015核子協議的外交努力陷入僵局之際。

伊朗2月間暫停IAEA部分檢查，以回應美國拒絕解除制裁，同時也限制IAEA取得攝影機之類的監測設備。

伊朗起初與IAEA達成暫時協議，同意保存這些設備的影像，以便其後轉交給這個聯合國核子監督機構。然而，根據這份報告，協議已於6月24日到期，且伊朗「完全未能就此與總署合作，長達好幾個月」。

報告指出：「自2月23日起，總署驗證與監測的活動遭受嚴重破壞，原因是伊朗決定停止施行與核子相關的承諾。」

IAEA署長葛羅西曾表示，他願意前往伊朗與新上任極保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）的政府會面。然而他始終沒有成行。一名外交人士坦言，伊朗看來「還沒準備好與總署對話」。

報告也指出伊朗已大量增加鈾金屬的庫存，其濃縮比例已超出2015年正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）的協議所允許範圍。

JCPOA讓西方與聯合國減緩對伊朗的制裁，作為交換，聯合國得以嚴密監控伊朗的核子計畫。

依據協議條款，伊朗同意不將鈾濃縮超過3.67%純度，遠低於核武使用所需的90%門檻。

然而，自2018年美國總統川普（Donald Trump）退出協議後，這個伊斯蘭共和國也逐漸縮減其承諾。

今年稍早，試圖重啟JCPOA協議的多輪談判在維也納舉行，但6月20日破局，且未設定下輪會議的日期。伊朗上周警告，由於萊希正籌組新政府，對話兩三個月內不會重啟。

川普繼位者總統拜登（Joe Biden）想要讓華府重新回到2015核協議。德黑蘭則要求美國解除自2017年起實施或再實施的制裁。

昨天發表的另一份報告則指出，對於伊朗數個地點可能隱匿核子活動的待答疑問，也幾乎沒有任何進展。

報告寫到：「即使在兩年多後，保障措施的議題仍未獲得解決，對此，署長日益關切。」

© 2021 AFP