國際原子能總署署長訪問伊朗

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（法新社德黑蘭21日綜合外電報導）伊朗當局今天表示，與國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西在德黑蘭舉行了「成效卓着的討論」。此時伊朗要求美國解除制裁，否則將限制IAEA檢查活動的最後期限即將到期。

在葛羅西（Rafael Grossi）訪問伊朗之際，美國總統拜登（Joe Biden）政府、歐洲強權與伊朗正加強努力挽回2015年的核子協議。這份協議自美國前總統川普（Donald Trump）退出後已瀕臨崩潰。

稍晚將與葛羅西會面的伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javaf Zarif）示意，伊朗希望避免「僵局」，但他也警告若華府不解除制裁，伊朗可能進一步背離承諾。

IAEA總部位於奧地利維也納（Vienna）。葛羅西昨天晚間抵達德黑蘭（Tehran），今天一早和伊朗原子能組織（Iran Atomic Energy Organisation）首長沙列西（Ali Akbar Salehi）會面。

德黑蘭駐IAEA大使加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在推特（Twitter）上寫道：「伊朗與IAEA在相互尊重的基礎上，舉行了成效卓着的討論，成果將於今天傍晚公布。」

葛羅西預計於傍晚返回維也納時召開記者會。

由保守派主導的伊朗國會幾個月前要求，若美國未在21日前解除制裁，伊朗將於23日中止若干IAEA的檢查活動。但伊朗已強調不會停止與IAEA合作，或是驅逐檢查人員。

伊朗副外長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天晚間表示：「在實施國會的法律後，IAEA的檢查能力將縮減2成至3成左右。」

查瑞夫今天告訴伊朗「新聞電視台」（Press TV），他會跟葛羅西討論伊朗法律實行問題，同時確保不會製造僵局，以便讓他履行義務，展現伊朗核子計畫仍以和平為目的。

伊朗已知會IAEA，若美國未解除川普2018年恢復實施的全面性制裁，伊朗將中止「志願性透明化措施」，特別是非核場所的檢查訪問，其中包括疑似有核子相關活動的軍事場所。

© 2021 AFP