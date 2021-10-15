國際呼籲緬甸軍政府允東協特使見翁山蘇姬

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（法新社雪梨15日電） 美英等八個國家與歐洲聯盟的外交首長今天共同呼籲緬甸軍事執政團，讓東南亞地區國家派出的特使會晤遭罷黜的民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

緬甸軍政府承諾遵守與東南亞國家協會（ASEAN）達成的「五點共識」，緩和2月1日發動軍事政變後爆發的血腥危機，但外界對當地情勢日感憂慮。

東協各國外長今晚舉行線上會議，討論是否要針對緬甸軍事執政團領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）的不妥協，而不讓他參加即將舉行的峰會。

緬甸軍事當局表示，不會讓東協特使尤索夫（Erywan Yusof）會見目前接受審判的任何人，包括翁山蘇姬。

美國、英國、澳洲、加拿大、韓國、紐西蘭、挪威和東帝汶等國發布聯合聲明說，他們「對緬甸的嚴峻情勢深感憂慮」，呼籲軍政府當局與東協特使進行「建設性接觸」。

這份也獲得歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）認同的聲明說：「我們進一步呼籲軍方讓東協特使能經常造訪緬甸，並且讓他能夠自由接觸所有利害關係人。」

最後一句話顯然是指緬甸當局拒絕讓尤索夫會見翁山蘇姬。尤索夫也是汶萊外交部的第二部長。

緬甸外交部昨天不理會東協數國的壓力，堅稱尤索夫「不能超越現行法律規範」，並且敦促他改為和政府官員會面。

緬甸軍政府殘酷鎮壓反對其奪權行動的民眾，迄今已殺害近1200平民。國際壓力幾乎未起任何作用。

© 2021 AFP