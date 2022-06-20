印度洪災再奪26命 孟加拉數百萬人受困洪水

（法新社印度古瓦哈蒂/達卡20日電） 根據官方今天說法，印度雨季洪水和雷擊至少又奪走26條人命。印度與鄰國孟加拉遭遇數年來最大降雨，數百萬人仍孤立待援。

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儘管印度和孟加拉經常遭受洪患威脅，但專家指出，氣候變遷正使得當地16億人口面臨更頻繁、更兇猛及更難以預測的洪水侵襲。

印度災難管理當局表示，東北部阿薩姆省（Assam）有3人死於土石流，另有6人遭洪水奪命。東部比哈省（Bihar）災難管理廳長戴維（Renu Devi）則說，暴風雨引發的雷擊在當地至少致使17人喪生。

阿薩姆省持續受到嚴重洪災衝擊影響，全省33個縣有5140個村莊遭到大漲的水勢灌入。

當地最早在4月便遭到雨季前降雨洪災侵襲，造成44人死亡。雖然洪水在幾周後消退，但到了每年雨季開始時的6月又再度來襲。截至目前全省累計死亡人數已達71人。

毗鄰的梅加拉雅省（Meghalaya）則爆發土石流，河水暴漲淹沒道路，自16日以來至少已奪走16條人命。

至於孟加拉，雨季降雨在東北部的希耳赫特（Sylhet）行政區釀成洪水災難，造成數百萬人受困，數十人喪生。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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