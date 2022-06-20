海外拘留營如煉獄 倖存者批英將避難者送盧安達

（法新社雪梨20日電） 英國欲將尋求庇護者送往非洲國家盧安達，曾在澳洲的海外拘留營有類似經歷的倖存者不禁懷疑，為什麼摧毀他們生命的「失敗」政策會在他處死灰復燃。

廣告 繼續瀏覽後續

出生於蘇丹的穆哈瑪特（Abdul Aziz Muhamat）遭澳洲當局拘留在位於巴布亞紐幾內亞本島外海的一個熱帶小島上，長達6年多，完全未受到法律和公共的監督。

他告訴法新社：「簡單形容曼奴斯島 （Manus Island）上生活，就是沒生活可言。那裡比監獄還糟。如果你哭，沒人聽；如果你大叫，沒人會過來。」

穆哈瑪特遭拘留的營區是澳洲「太平洋解決方案」的一環，數以千計搭船離開自己國家試圖來到澳洲的尋求庇護者，被送到曼奴斯島和南太平洋島國諾魯共和國。

海外拘留營內的人長年苦熬，人權團體形容當地環境「如煉獄般」。

曾五度造訪曼奴斯島的澳洲綠黨籍參議員麥金（Nick McKim）指出：「我毫不遲疑將這些拘留營發生的一切形容為虐待。」

在花了大筆納稅人的錢、14名被拘留者死亡、一連串自殺未遂事件，以及至少6人被移送國際刑事法院（International Criminal Court）後，澳洲當局慢慢縮減計畫規模；截至上月，諾魯還有約100人。

曾被拘留在曼奴斯島、如今成為作家的波加尼（Behrouz Boochani）呼籲英國大眾抗拒這項「複製澳洲慘無人道庇護政策的計畫」。

然而，聽取多位澳洲策士建議的英國首相強生（Boris Johnson）搬出這項計畫勢在必行的似曾相識理由：嚇阻作用。

和澳洲政治領袖一樣，強生主張這項政策將可說服有意移民者不要踏上危險的海上旅程。

不過，澳洲卡爾多中心（Kaldor Centre）法律專家格利遜（Madeline Gleeson）表示，數據顯示海外拘留營並不能嚇阻尋求庇護者。

格利遜表示，英國的計畫類似澳洲2012年8月至2013年7月的政策，當時部分尋求庇護者被送到海外拘留營。

格利遜表示，而那段時間搭船抵達澳洲的人數攀升至前所未見的水準。

穆哈瑪特表示，這項政策「毫無成效」。「當你忙着保命時，你不會想到旅程中會遭遇的悲劇。」

目前定居瑞士的穆哈瑪特表示，這項政策只會讓人陷入失敗的制度，玷污英國在世界上的地位。

「整個國家的聲譽將被破壞殆盡，英國的形象也會被人類苦難的影像所取代。」

© 2022 AFP