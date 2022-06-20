車臣人投身俄烏前線為敵對陣營作戰

（法新社札波羅熱20日電） 伊斯蘭（Islam）不是一名普通士兵，而是和烏克蘭人在前線並肩作戰的車臣人。「如果俄國人逮到我，才不會換俘。他們會折磨我，然後讓我上電視。」

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33歲的伊斯蘭是車臣異議人士，在波蘭以難民身分度過將近20年，於4月加入了謝赫曼蘇爾營（Sheikh Mansur）。這支部隊於2014年俄羅斯兼並克里米亞半島後成立，成員大多是參加過車臣戰爭的志願老兵，名字取自於18世紀對抗俄羅斯帝國擴張的車臣軍事指揮官。

有多達「數百名」和伊斯蘭一樣留着平頭與長鬍子的車臣人自願幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。他不願透露這個營有多少部隊，部署在哪裡。他也希望成員身分能夠保密，憂心在車臣的親戚遭受報復。

因為就在前線的另一邊，效忠克里姆林宮的車臣人加入了車臣精銳特種部隊「卡德羅維特小隊」（Kadyrovites），和俄軍一起作戰。這支部隊據稱人數多達8000人，但這個數字未獲證實。

伊斯蘭在炮擊警報聲中說：「我們想要告訴大家，並非所有車臣人都像他們。我們當中許多人認為俄國人是侵略者、佔領者。」

對他而言，這場戰爭宛如舊事重演。「就像是回到過去，繼續在車臣開啟的戰爭。」

車臣首府格羅茲尼（Grozny）20多年前被俄軍炮彈摧毀，命運如同今日的烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）。

伊斯蘭說：「我決定加入這個營，以榮耀那些俄國企圖打上恐怖分子標籤的車臣人。」他曾因為在網路上記錄俄國可能犯下的戰爭罪行而受到威脅。

他聽從年約40歲、身上戰痕累累的副指揮官曼蘇爾（Mansour）的命令。

曼蘇爾說：「我們有兩名弟兄被殺，其他人受傷，但重要的是我們來到這裡。我們要教導當地士兵何謂戰爭。」

車臣戰士並非正式隸屬烏克蘭軍隊。他們使用從俄軍取得的軍備，糧食來自當地人資助，大多是對他們友善的東正教基督徒。

曼蘇爾說：「我們不是來這裡宣揚伊斯蘭信仰－而是要對抗共同敵人，捍衛自由。」

© 2022 AFP