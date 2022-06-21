加入歐盟遇挫 喬治亞首都12萬人上街遊行

（法新社喬治亞首都特比利西20日電） 在歐洲聯盟執行委員會建議推遲喬治亞入盟候選國資格後，喬治亞今天至少有12萬人在首都特比利西上街遊行，對喬治亞尋求加入歐盟表達支持。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，歐盟執委會（European Commission）17日建議歐盟理事會（European Council）給予烏克蘭及摩爾多瓦入盟候選國資格，但稱將於2022年底前再次評估喬治亞符合多少條件，之後才會賦予候選國資格。

歐盟執委會表示，喬治亞邁向歐盟正式會員國之路必須達到的條件，包括終止政治極化、在媒體自由取得進展，進行司法和選舉改革以及「去寡頭化」。

喬治亞首都特比利西（Tbilisi）主要大道今晚湧入遊行人士，揮舞喬治亞、烏克蘭及歐盟旗幟。許多人手舉寫着「我們是歐洲」的標語牌，遊行期間演奏着歐盟之歌「歡樂頌」（Ode to Joy）。

這場在特比利西的集會名為「為歐洲遊行」（March for Europe），法新社根據無人機拍攝畫面進行估計，至少有12萬人共襄盛舉，是喬治亞首都數十年來最大規模遊行。

這場集會是由喬治亞主要民主派團體發起，獲得所有反對黨支持，意在「展現喬治亞人民對其歐洲選擇及西方價值的承諾」。

遊行發起人之一、維權人士迪格梅拉什維利（Shota Digmelashvili）朗讀宣言，宣布將於24日舉行另一場集會。

他指出：「我們將向政府提出我們的要求，如果政府無法達到要求，那麼一股非暴力抵抗力量將會掃除所有使喬治亞脫離歐洲道路的人士。」

© 2022 AFP