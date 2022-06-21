南非驢子成出口中國大熱門

（法新社南非馬加利斯堡21日電） 中國對於傳統藥材的需求，已經使得盜獵者獵殺遠在非洲的犀牛和穿山甲。如今，連非洲的驢子也面臨生存威脅。

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由驢皮煉製的阿膠過去受到皇帝喜愛，現在也越來越受到中國中產階級歡迎。

法新社報導，據信阿膠對健康的好處和從犀牛角中煉製的產品相近，從當成血液稀釋劑到春藥，可以緩解瀕危犀牛的壓力。

南非驢子牧場（Donkey Dairy）共同創辦人克里斯帝利斯（Jesse Christelis）表示：「我們看到，因為非法宰殺供應中國驢皮交易的關係，南非驢子數量銳減。」

南非大學研究人員近來一項研究顯示，驢只數量從1996年的21萬頭急速減少到2019年的14萬6000頭左右。

供給減少已導致驢只價格飆漲。根據克里斯帝利斯，5年前拍賣場一頭驢子約30美元，現在每頭約125美元。而這個價錢在中國仍相當畫算，2018年中國一張驢皮 473美元，如今則要1160美元。

驢皮煉製的阿膠每公斤可以賣到360美元。

南非每年合法出口約1萬500張驢皮到中國，但實際出口數量可能更高，因為走私者也想分一杯羹。

南非全國防止虐待動物協會理事會（National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals）的戴蘭吉（Grace De Lange）表示：「今年我們攔截到兩批運往賴索托的驢子。」

阿膠市場規模的相關資訊缺乏，但根據總部設在英國的動物福祉團體「驢子庇護所」（Donkey Sanctuary）預估，2019年中國驢皮供應交易需求達500萬張。

驢乳產品市場則仍處於萌芽階段。2026年，全球驢奶市場規模預估僅達1600萬美元。

南非境內有兩座驢子牧場，在驢只價格節節攀升的情況下，驢子牧場前景堪慮。

驢皮交易導致驢只數量大減，肯亞遂於2020年禁止宰殺驢只。

驢奶據信有抗氧化、抗菌和抗糖尿病等特性。

克里斯帝利斯說：「我認為驢皮交易勢必對南非和非洲各地驢子牧場帶來威脅。」克里斯帝利斯的牧場里總共有116頭驢子。

克里斯帝利斯說：「驢奶需求攀升主要來自罹患濕疹、乾癬的人們。在驢只數量減少的情況下，我們不知道這些驢奶的需求是否能夠得到滿足。」

© 2022 AFP