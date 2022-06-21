柬埔寨捕獲有史最大淡水魚 長4公尺重300公斤

（法新社柬埔寨首都金邊21日電） 科學家表示，有一名漁夫在柬埔寨境內湄公河（Mekong）捕獲史上最大的淡水魚，那是只長4公尺、重達300公斤的��魚。 那隻巨大的��魚，從鼻部到尾巴的長度為4公尺，是在上周被捕獲的。為了紀錄它的行為，科學家把追蹤器裝在它身上，然後將其野放。 美國資助的「湄公河奇觀」研究計畫指出，那隻巨大的底棲生物��魚，打破先前的紀錄，成為世界上最大的淡水魚。先前的紀錄是2005年在泰國捕獲，一隻293公斤的湄公河巨鲶。 專家表示，那隻在柬埔寨北部上丁省（Stung Treng）捕獲的��魚，體重比一般低地大猩猩多了1倍以上。

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「湄公河奇觀」研究計畫主持人霍根（Zeb Hogan）在今天發布的聲明中說：「我們20年來研究6大洲河流及湖泊中的巨型魚類，這是我們遇過最大的淡水魚，也是全世界有記載的最大淡水魚。」

「這絕對是個十分驚人的發現，證明了要更加努力了解這個物種的相關迷團，及它居住的流域。」 研究人員在把那隻��魚放回河中之前，在它身上放了追蹤器，試圖要了解這種神秘生物的難以捉摸行為。 上個月，另一名上丁省的漁民，也捕獲一隻4公尺長、重達180公斤，瀕臨絕種的巨型淡水��魚。

湄公河是1000多種魚的棲息地，而��魚並非潛藏在河底泥濘中的唯一巨型魚類，其它還包括能達到3公尺長、270公斤重的巨型鲶魚和巨暹羅鯉。

科學家警告，即使是在湄公河最深處，野生動物的生命仍受到塑膠廢棄物及「鬼網」威脅，「鬼網」是漁民的廢棄漁網，仍能困住魚類。 湄公河這條着名的水道始於中國，向南蜿蜒流經泰國、寮國、緬甸、柬埔寨和越南的部分地區，為其流經範圍內的6000萬人提供食物。 但長期以來，環保主義者一直對湄公河沿岸的水壩建設表示擔憂，稱那將破壞魚類資源。

© 2022 AFP