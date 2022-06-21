為國會選舉失利引咎辭職 法總理獲馬克宏慰留

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（法新社巴黎21日電報導）法國總統府今天表示，執政聯盟在國會下議院選舉第二輪投票喪失絕對多數席位後，總理柏納向總統馬克宏提出辭呈，馬克宏已予以慰留。 馬克宏（Emmanuel Macron）預定今天稍晚在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）接待極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）等政黨領袖，進行罕見會談，以突破選後形成的政治僵局。這是馬克宏為擺脫可能危及他第2任期改革計畫局面所踏出的第一步。 艾里賽宮表示，總理柏納（Elisabeth Borne）引咎辭職，馬克宏已明確表示不會接受。部分分析人士認為，總理柏納領軍的競選活動乏善可陳，是執政聯盟選舉失利的主因之一。 法新社引述一名不願透露姓名的總統府官員說法報導，馬克宏認為政府必須「堅持完成任務並採取行動」，現在馬克宏將與反對黨談判，尋求「建設性解決方案」，以化解政治僵局。 馬克宏的可能選項包括尋求組建新的聯盟、以特定協議的方式通過立法，甚至可能再次宣布舉行國會選舉。 據報導，馬克宏可以選擇與擁有61名國會議員的共和黨（LR）結盟，但共和黨主席賈可布（Christian Jacob）堅稱該黨將「繼續擔任反對黨」。 馬克宏原本計畫在他的第2個任期推動雄心勃勃的減稅、福利改革和提高退休年齡計畫，如今這一切都將成為未知數。