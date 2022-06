美喜劇演員班史提勒訪烏克蘭 贊澤倫斯基「我的英雄」

(法新社基輔20日電) 好萊塢喜劇演員班史提勒今天造訪基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基,他說澤倫斯基號召全球團結起來支持烏克蘭對抗俄軍入侵,盛讚從喜劇演員搖身變成總統的澤倫斯基是「我的英雄」。

擔任聯合國親善大使的班史提勒(Ben Stiller)在「世界難民日」(World Refugee Day)這一天訪問烏克蘭並會晤澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。班史提勒說:「這是我莫大的榮幸…你是我的英雄!」 56歲的班史提勒說:「你的所作所為,團結國家和世界的方式,真的很鼓舞人心。」他指的是澤倫斯基向全球各地的觀眾發表無數次演說,為他陷入困境的國家爭取支持。 澤倫斯基辦公室發布兩人會晤的畫面。

班史提勒今天稍早訪問基輔郊區的伊爾平(Irpin),即俄羅斯入侵初期雙方激戰的現場,也是俄國2月出兵烏克蘭以來,俄軍最接近烏國首都基輔的地點。 班史提勒告訴澤倫斯基:「我覺得如果沒有來過這裡,很難理解這裡究竟發生了什麼事。」

他說:「我今天早上在伊爾平…目睹實際破壞程度;你在電視上看到,在社群媒體上看到,但實際看到、感受,與人們交談,又是另一回事。」 澤倫斯基以英語發言,感謝班史提勒到訪,並告訴班史提勒,不斷提醒人們烏克蘭正在發生的事情,對他而言「非常重要」。 澤倫斯基說:「對我們來說,人們不要忘記這一點非常重要。每天談論戰爭並不有趣,但對我們來說,這非常重要。」 兩人提到,作為喜劇演員是他們共同的興趣。班史提勒告訴澤倫斯基:「你放棄了偉大的演藝事業。」澤倫斯基回應:「沒你的那麼偉大。」兩人笑了出來。

班史提勒的代表作品包括「門當父不對」(Meet the Parents)和「博物館驚魂夜」(Night at the Museum)等。

澤倫斯基在2019年當選總統前,憑藉政治喜劇「人民公僕」(Servant of the People)成為烏克蘭家喻戶曉的喜劇明星,他在劇中飾演一名教師,後來卻意外成為總統,與他從政治素人躍升成為總統的親身經歷不謀而合。(譯者:劉文瑜/核稿:嚴思祺)

