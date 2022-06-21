重建烏克蘭會議將登場 瑞士：相關進程漫長複雜

（法新社日內瓦20日電） 瑞士將在下個月主辦一場有關烏克蘭重建的高層會議；瑞士今天表示，相關進程料將會是「漫長而複雜」，且須伴隨着許多改革。

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瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）向記者說明7月4日至5日的會議計畫時表示：「戰爭仍在持續，但我們知道，重建的時機也將到來。」

這場會議將在義大利邊境附近的盧加諾（Lugano）舉行。瑞士當局說，預計會有40多國和20個國際組織代表與會。

在俄羅斯2月24日全面入侵烏國前，就已規畫召開這場會議，原本打算討論的是烏克蘭改革問題。

凱西斯說，戰爭爆發後，各方都不想取消這場會議，因為這會向烏克蘭和國際社會傳遞出「非常不好的訊息」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和總理什米加爾（Denys Shmygal）已確認他們將親自出席或透過視訊方式與會。

凱西斯證實，歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）、立陶宛和捷克領導人也將出席會議。

這場會議將聚焦於籌措重建資金，相關經費主要用於重建被戰爭摧毀的基礎設施和協助烏克蘭經濟復蘇，此外也包括在戰爭期間可進行的改革。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP