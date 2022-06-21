2退役美軍赴烏作戰遭俘 克里姆林宮發言人：他們犯了罪

（法新社華盛頓20日電） 克里姆林宮發言人培斯科夫今天接受美國國家廣播公司訪問時表示，在烏克蘭和基輔軍隊並肩作戰時被俘的兩名美國人是傭兵，他們「危及」俄軍安全，應「對那些罪行負責」。

廣告 繼續瀏覽後續

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，這是克里姆林宮首次就美國退役軍人德瑞克（Alexander Drueke）和黃安迪（Andy Huynh, 音譯）的案件發表評論。 培斯科夫（Dmitry Peskov）以英文告訴美國國家廣播公司：「他們是傭兵，他們參與了烏克蘭境內的非法活動，他們參與了開火和炮擊我們的軍事人員，他們危及他們的生命。」

「他們應該為他們所犯下的罪行負責；這些罪行必須加以調查。」

當被追問這些美國人犯了什麼罪時，培斯科夫承認還不清楚具體罪行，但聲稱這兩名美國人不受「日內瓦公約」戰鬥人員的保護。 培斯科夫指出：「他們不在烏克蘭軍隊中，因此不受日內瓦公約的保護。」

俄羅斯國家電視台上周在社群媒體播放了德瑞克和黃安迪的影片。 目前並不完全清楚這兩人被關押的狀況，也不清楚究竟是誰關押他們，培斯科夫只說他們被「當局」關押。 至於他們是否可能面臨死刑，培斯科夫說：「這取決於調查。」 美國總統拜登17日表示，不知道德瑞克和黃安迪的下落。 美國國務院發言人18日證實，美國當局已經看到「據報在烏克蘭被俄軍俘虜」的兩名美國公民的照片和影片。

© 2022 AFP